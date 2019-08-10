Мамаев рассказал о своём отношении к "Краснодару"

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Мамаев рассказал о своём отношении к "Краснодару"

Полузащитник Павел Мамаев признался, что не держит зла на свой клуб "Краснодар".

"У меня нет обиды на "Краснодар". Я всё понимаю. Хотел бы передать привет всем ребятам, всем игрокам, руководству во главе с Сергеем Николаевичем Галицким. Я сейчас за них болею", - сказал Мамаев.

Напомним, что после попадания футболиста в СИЗО "Краснодар" объявил о намерении расторгнуть с ним контракт, истекающий 31 декабря 2019 года.

Впрочем, "быки" не смогут прекратить сотрудничество с хавбеком, пока он не выйдет из тюрьмы. То есть до ноября Мамаев де-юре является игроком команды.

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