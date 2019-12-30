Мамаев рассказал о своем пребывании в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своем прибывании в ростовском клубе. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Наша жизнь состоит из каких-то ошибок и испытаний, поэтому для меня это был шаг вперед. Жаловаться я не буду. И из этого я извлек огромный урок для себя, дальнейшей своей жизни. Я очень доволен этим решением, те два месяца, что я провел в команде - я очень счастлив. Валерий Карпин сказал, что ему в первую очередь важны футбольные и человеческие качества", - сказал Мамаев.

Кроме того, футболист назвал свои цели на 2020 год:

"Я хочу максимально приносить пользу своему клубу. Я не думал о футболе, карьере во время нахождения за решеткой. Думал о жене, детях. Я понимал, что им тяжелее, они остались без мужа, без отца".

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.

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