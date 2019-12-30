Мамаев рассказал о своем пребывании в "Ростове"
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своем прибывании в ростовском клубе. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
"Наша жизнь состоит из каких-то ошибок и испытаний, поэтому для меня это был шаг вперед. Жаловаться я не буду. И из этого я извлек огромный урок для себя, дальнейшей своей жизни. Я очень доволен этим решением, те два месяца, что я провел в команде - я очень счастлив. Валерий Карпин сказал, что ему в первую очередь важны футбольные и человеческие качества", - сказал Мамаев.
Кроме того, футболист назвал свои цели на 2020 год:
"Я хочу максимально приносить пользу своему клубу. Я не думал о футболе, карьере во время нахождения за решеткой. Думал о жене, детях. Я понимал, что им тяжелее, они остались без мужа, без отца".
Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.
А еще: Семак сделал заявление о физической форме Кокорина| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Барселона" рассказала о травмированных футболистах перед матчем с "Эспаньолом"
-
Карпин рассказал о состоянии Мамаева
-
Футболисты сборной России назвали свои любимые блюда
-
Защитник "Витесса" Кларк может перейти в "Ливерпуль"
-
Руководство "РБ Лейпциг" не исключает ухода Вернера
-
Куртуа поделился мнением о об экс-голкипере "Реала" Навасе
-
Черчесов продолжит работу по контракту
-
СМИ: Анри может возглавить "Барселону"
-
Мамаев рассказал о своем пребывании в "Ростове"
-
Азмун может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас"
-
1
"Манчестер Юнайтед" переключился с Холанда на Дембеле из "Лиона"
-
ЦСКА объявил о продлении контракта с 16-летним голкипером Торопом
-
Глушаков подвел итоги 2019 года
-
"Это Гинер всё купил": ЦСКА опубликовал забавное предновогоднее видео
-
Матч "Сочи" - "Оренбург" ещё раз перенесли
-
"Реал" продлит контракт с Бензема
-
"Динамо" поздравило болельщиков с Новым годом видео по мотивам "Иронии судьбы"
-
Семак прокомментировал травлю Дзюбы со стороны фанатов
-
Клопп высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ
-
1
Роналду - лидер среди футболистов по заработку в инстаграме в 2019 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15