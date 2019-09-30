Мамаев рассказал об условиях жизни в колонии

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Мамаев рассказал об условиях жизни в колонии
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, что ему запомнилось в колонии в белгородской области, где он отбывал наказание.

"На чем спали? Железные спальные места, на которое кладется матрас. "Шконки" называются. Ели по-разному. Баланду пробовали. Сами немного готовили. Баланда нормальная. Мы ее не часто ели.

У меня сложилось впечатление, что прежде чем там что-то сделать, нужно план выработать. Последовательность своих действий. Лежишь, например, и что-то хочешь сделать. Начинаешь думать: сделаю это, скажу это, какие могут быть последствия. Начинаешь обо всем думать. Иначе не так тебя могут понять. Всегда чувствуешь ответственность. Не за кого-то, а за самого себя. Прежде чем что-то сделать или сказать, нужно тысячу раз подумать", - рассказал Мамаев в интервью Youtube-каналу "Пластика", который ведет его жена Алана.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий по-прежнему остается в тюрьме.

После освобождение 31-летний Мамаев покинул "Краснодар", а затем подписал контракт с "Ростовом".

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

У меня сложилось впечатление, что прежде чем там что-то сделать, нужно план выработать. Последовательность своих действий. Контролируешь мяч, например, и что-то хочешь сделать. Начинаешь думать: сделаю это, скажу это, какие могут быть последствия. Начинаешь обо всем думать. Иначе не так тебя могут понять. Всегда чувствуешь ответственность. Не за кого-то, а за самого себя. Прежде чем что-то сделать или сказать, нужно тысячу раз подумать", - рассказал Гризманн в интервью Youtube-каналу "ФК Барселона - взгляд со стороны ЛГБТ", который ведет его соотечественник Жиру.

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