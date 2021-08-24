Мамаев рассказал, почему он развелся с Аланой
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев назвал причины конфликта с бывшей женой Аланой.
"У меня в жизни произошел трагический момент. Уходит из жизни мой отец, и с того момента все будто повернулось в обратную сторону. Изначально человек приехал на похороны, якобы с искренней поддержкой, мнимой, как оказалось потом. Потом у отца было 9 дней, поминки — мы собрались родными, поехали на кладбище, из Ростова в Москву приехали дети. И в кругу всех моих близких мне приходит сообщение с ссылку на оплату кремов на 70 тысяч рублей с текстом: "У меня закончились крема, оплати мне их". Представляете, в каком я был состоянии. Я ответил одним сообщением "Без меня". И тут началось: "А что мне делать?", "А как мне жить?" И я ей ответил второй раз: "Живи по средствам". Я не буду оплачивать крема по 70, по 100 тысяч. Хотя при определенных условиях мы договорились, и я перевел человеку 10 миллионов рублей для того, что человек начал как-то свою жизнь дальше и просто не трогал меня. Это было главным условием", - приводит слова Мамаева "Матч ТВ".
32-летний Мамаев был женат на Алане с 2013 года.
Не пропустите: Экс-жена Мамаева недовольна размером алиментов Павла. | http://soccernews.ru
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