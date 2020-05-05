Мамаев рассказал, продолжает ли он дружить с Кокориным

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Мамаев рассказал, продолжает ли он дружить с Кокориным

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев сообщил, что он не перестал дружить с нападающим "Сочи" Александром Кокориным. В 2018 году футболисты избили трех человек в Москве и после этого провели в тюрьме около года.

"Мы не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определенные выводы. Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали свои выводы, общие. Не было такого, что я — хороший, а ты — плохой", — сказал Мамаев в прямом эфире в Instagram Тины Канделаки.

В нынешнем сезоне 31-летний Мамаев провел за "Ростов" один матч и забил один мяч. На счету 29-летнего Кокорина три гола в четырех поединках за "Сочи".

Не пропустите: Павел Мамаев мог перейти в московский клуб вместо "Ростова". | http://soccernews.ru
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