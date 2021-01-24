Мамаев рассказал, за что он обижается на Байрамяна
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в шутку заявил, что он обижен на своего одноклубника хавбека Хорена Байрамяна.
"За полтора года, что я здесь, Хорен Байрамян так и не пригласил меня никуда. Можете прям так и написать. То есть коренной житель Ростова, а ни одного приглашения от него не было", - приводит слова Мамаева официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне 32-летний Мамаев провел за "Ростов" девять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 29-летнего Байрамяна три забитых мяча в 16 поединках.
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