Мамаев сделал подарок СИЗО "Бутырка"

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Мамаев сделал подарок СИЗО "Бутырка"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, что футболист изготовил иконостас и подарил его столичному СИЗО "Бутырка", где он содержался до этапирования в белгородскую колонию.

"Мамаев регулярно посещал службы храма изолятора. Он соорудил вместе с сокамерником в камере большой иконостас на 20 икон, который передал в дар СИЗО "Бутырка", - приводят слова Бушманова российские СМИ.

Напомним, что Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ближайшее время покинут колонию по условно-досрочному освобождению. Футболисты заслужили право на УДО за хорошее поведение, а также организацию спортивного мероприятия на территории изолятора.

Не пропустите: Жена Мамаева отреагировала на новость об освобождении Павла по УДО. | http://soccernews.ru
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