Мамаев сделал подарок сотрудникам ФСИН

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Мамаев сделал подарок сотрудникам ФСИН

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев встретился с сотрудниками ФСИН после матча в СИЗО "Бутырка", который прошел сегодня, 14 февраля. Об этом сообщает "Р-Спорт".

По данным издания, после встречи Мамаев сделал подарок представителям ведомства в виде подписанной манишке. ФСИН пока не решили, где будут хранить подарок футболиста. 

Напомним, Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий находятся в СИЗО с 11 октября за участие в двух драках в Москве. Апелляционное рассмотрение дела состоится 26 февраля.

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