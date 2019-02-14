Мамаев сделал подарок сотрудникам ФСИН
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев встретился с сотрудниками ФСИН после матча в СИЗО "Бутырка", который прошел сегодня, 14 февраля. Об этом сообщает "Р-Спорт".
По данным издания, после встречи Мамаев сделал подарок представителям ведомства в виде подписанной манишке. ФСИН пока не решили, где будут хранить подарок футболиста.
Напомним, Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий находятся в СИЗО с 11 октября за участие в двух драках в Москве. Апелляционное рассмотрение дела состоится 26 февраля.
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