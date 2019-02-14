Мамаев снова удивил жену
Жена полузащитника "Краснодара" Павела Мамаева Алана в своем инстаграме показала букет, который муж ей отправил сегодня из тюрьмы.
"Любимой! От мужа из Бутырки", - написано в записке.
Также сегодня прошел матч в СИЗО "Бутырка" с участием Павла Мамаева, который забил 7 голов.
Напомним, Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий находятся в СИЗО с 11 октября за участие в двух драках в Москве. Апелляционное рассмотрение дела состоится 26 февраля.
Не пропустите: Завершился футбольный матч в "Бутырке". Мамаев забил кучу голов | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10