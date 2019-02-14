Мамаев снова удивил жену

Жена полузащитника "Краснодара" Павела Мамаева Алана в своем инстаграме показала букет, который муж ей отправил сегодня из тюрьмы.

"Любимой! От мужа из Бутырки", - написано в записке.

Также сегодня прошел матч в СИЗО "Бутырка" с участием Павла Мамаева, который забил 7 голов.

Напомним, Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий находятся в СИЗО с 11 октября за участие в двух драках в Москве. Апелляционное рассмотрение дела состоится 26 февраля.

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