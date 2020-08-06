Мамаев сравнил Ростов с Краснодаром
Полузащитник Павел Мамаев рассказал, где ему больше нравится - в Ростове-на Дону сейчас или ранее в Краснодаре.
"Слушай, мне кажется, здесь [в Ростове]... Не кажется, а я скажу своё мнение. Здесь люди более добрые, более позитивные, чувствуется, что весь город - футбольный. Любят, обожают команду и вне зависимости от обстоятельств поддерживают футболистов. Инфраструктура? В Ростове она, конечно, лучше. Здесь больше ощущение как такового города. Краснодар всё равно разделён: частный сектор, многоэтажки и так далее. Здесь всё-таки больше ощущаешь именно город. И ширина улиц другая, я имею в виду автомобильные дороги. Здесь инфраструктура получше", - сказал Мамаев.
Хавбек выступал за "Краснодар" с 2013 по 2019 год, а после попадания в тюрьму "быки" решили расторгнуть с ним контракт.
Прошлой осенью 31-летний футболист заключил соглашение с "Ростовом", рассчитанное на два сезона.
Не пропустите: Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: Ананидзе стал игроком "Ротора"
-
"Интер" - фаворит Лиги Европы? Команда Антонио Конте без проблем обыграла "Хетафе" и прошла в четвертьфинал турнира
-
Официально: Алексис Санчес заключил трёхлетний контракт с "Интером"
-
"Рома" объявила о смене владельца
-
Клуб АПЛ включился в борьбу за хавбека "Зенита" Барриоса
Лента новостей
-
Игнашевич высмеял бывших футболистов, работающих на телевидении
-
Дембеле вернулся в общую группу "Барселоны" перед матчем с "Наполи"
-
ЦСКА подписал контракт с букмекерской компанией
-
В "Зените" выявили семь сомнительных тестов на коронавирус
-
Кашшаи: "Не можем обещать, что в следующем сезоне не будет ошибок"
-
Рэпер Птаха рассказал, как спровоцировали Кокорина и Мамаева в 2018 году
-
Ананидзе прокомментировал свой переход в "Ротор"
-
Карпин: "На карантине было желание уехать из России и не возвращаться"
-
Официально: Ананидзе стал игроком "Ротора"
-
УЕФА назначил арбитров на матчи "Барселона" - "Наполи" и "Бавария" - "Челси"
-
Рыскин рассказал о несостоявшемся переходе Холанда в "Ростов"
-
Стала известна зарплата Виллиана в "Арсенале"
-
"Интер" - фаворит Лиги Европы? Команда Антонио Конте без проблем обыграла "Хетафе" и прошла в четвертьфинал турнира
-
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о возможном уходе Барриоса из клуба
-
Карпин рассказал о своём отношении к словам Федуна о "сбитом лётчике"
-
Официально: Алексис Санчес заключил трёхлетний контракт с "Интером"
-
Мамаев сравнил Ростов с Краснодаром
-
Давид Силва близок к переходу в "Лацио"
-
"Ахмат" подписал новый контракт с 34-летним ветераном
-
Игроки "Арсенала" недовольны руководством клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22