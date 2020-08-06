Мамаев сравнил Ростов с Краснодаром

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Мамаев сравнил Ростов с Краснодаром

Полузащитник Павел Мамаев рассказал, где ему больше нравится - в Ростове-на Дону сейчас или ранее в Краснодаре.

"Слушай, мне кажется, здесь [в Ростове]... Не кажется, а я скажу своё мнение. Здесь люди более добрые, более позитивные, чувствуется, что весь город - футбольный. Любят, обожают команду и вне зависимости от обстоятельств поддерживают футболистов. Инфраструктура? В Ростове она, конечно, лучше. Здесь больше ощущение как такового города. Краснодар всё равно разделён: частный сектор, многоэтажки и так далее. Здесь всё-таки больше ощущаешь именно город. И ширина улиц другая, я имею в виду автомобильные дороги. Здесь инфраструктура получше", - сказал Мамаев.

Хавбек выступал за "Краснодар" с 2013 по 2019 год, а после попадания в тюрьму "быки" решили расторгнуть с ним контракт.

Прошлой осенью 31-летний футболист заключил соглашение с "Ростовом", рассчитанное на два сезона.

Не пропустите: Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. | http://soccernews.ru
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