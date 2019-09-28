Мамаев стал игроком "Ростова"

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Мамаев стал игроком "Ростова"

Полузащитник Павел Мамаев заключил контракт с "Ростовом".

Донской клуб представил новичка сразу после завершения матча 11-го тура РПЛ против "Динамо".

31-летний футболист подписал двухлетнее соглашение и выбрал себе 10-й игровой номер.

Мамаев являлся свободным агентом, поэтому достался "Ростову" бесплатно.

Ранее сообщалось, что в договоре хавбека будет опция продления ещё на один сезон, а зарплата игрока с учётом бонусов за командные достижения может достичь 1 миллиона евро.

Не пропустите: СМИ узнали размер зарплаты Мамаева в "Ростове". | http://soccernews.ru
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