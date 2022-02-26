Мамаев травмировался в дебютном матче за "Химки"
Фото твиттер "Химок"
"Химки" потеряли из-за повреждения полузащитника Павла Мамаева.
33-летний футболист травмировался во время первого тайма матча 19-го тура РПЛ против "Динамо".
Хавбек не вернулся на поле после перерыва - его заменил Лоуренс Анван Николас.
Зимой Мамаев перешёл в "Химки" из "Ростова" на правах свободного агента. Сегодняшняя игра стала для него дебютной.
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