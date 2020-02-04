Мамаев - в старте "Ростова" на матч против "Партизана"

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Мамаев - в старте "Ростова" на матч против "Партизана"

"Ростов" объявил стартовый состав на матч 2-го тура Кубка Париматч Премьер с "Партизаном".

"Ростов": Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Еременко, Норманн, Попов, Мамаев, Зайнутдинов, Байрамян.

Матч пройдет в Катаре и начнется в 18:00 по московскому времени.

В первом туре "Ростов" проиграл "Спартаку" (1:2).

А еще: Болельщики "Ростова" выбрали лучший гол команды в 2019 году| http://soccernews.ru
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