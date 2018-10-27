Мамаев возмущён, что его не выпустили из СИЗО
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев возмущён тем, что его до сих пор не выпустили из следственного изолятора.
Как сообщают российские СМИ, футболист недоумевает, почему ему не изменили меру пресечения после очной ставки с чиновником Минпромторга Денисом Паком, который подтвердил, что у него нет претензий к хавбеку "быков".
Мамаев уверен, что это происходит из-за общественного резонанса. Игрок "Краснодара" считает сложившуюся ситуацию "показательной поркой".
Напомним, что Мамаев вместе с Александром Кокориным и ещё несколькими друзьями избили троих человек в центре Москвы. Суд арестовал фигурантов дела до 8 декабря и отказался переводить их под домашний арест.
Не пропустите: Капелло шокирован ситуацией с Кокориным и Мамаевым. | http://soccernews.ru
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|Ростов
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|Ахмат
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|Урал
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|16
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|Анжи
|17
|15
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|Енисей Красноярск
|17
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