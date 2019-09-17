Мамаев встретился с женой после выхода на свободу
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев встретился со своей женой Аланой, освободившись из колонии общего режима, в которой он отбывал наказание.
Совместную фотографию с Мамаевым опубликовала Алана в своем Instagram.
Напомним, что в октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. За это Мамаев получил 1 год 5 месяцев колонии общего режима, Кокорины - 1 год 6 месяцев.
Сегодня, 17 сентября, футболисты вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.
Контракт 31-летнего Мамаева с "Краснодаром" действует до 31 декабря 2019 года.
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|Команда
|М
|О
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|8
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|Краснодар
|7
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|Спартак Москва
|7
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|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4