Мамаев встретился с женой после выхода на свободу

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев встретился со своей женой Аланой, освободившись из колонии общего режима, в которой он отбывал наказание.

Совместную фотографию с Мамаевым опубликовала Алана в своем Instagram.

Напомним, что в октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. За это Мамаев получил 1 год 5 месяцев колонии общего режима, Кокорины - 1 год 6 месяцев.

Сегодня, 17 сентября, футболисты вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.

Контракт 31-летнего Мамаева с "Краснодаром" действует до 31 декабря 2019 года.

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