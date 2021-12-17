Мамаев выбрал новый клуб

Фото инстаграм Павла Мамаева

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник "Ростова" Павел Мамаев.

По информации "Матч ТВ", "Химки" близки к подписанию 33-летнего футболиста, который в конце месяца станет свободным агентом.

Мамаев выступал за "Ростов" с сентября 2019 года, сыграл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Из-за травмы хавбек не выходил на поле почти три месяца. Он восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии.

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