Мамаев высказался о победном матче "Ростова" с "Тамбовом"

Хавбек "Ростова" Павел Мамаев высказался по поводу победы в 1-м матче РПЛ с "Тамбовом" (0:1).

В этой встрече футболист забил победный гол, который стал для него 50-м в карьере.

"Все хорошо, тренеры нас подвели в отличном состоянии. Вся команда чувствовала себя хорошо. Приятно, когда твои голы приносят положительный результат.

Забью ли 100 голов? Посмотрим. На все воля Божья", - сказал Мамаев.

В следующем туре чемпионата России "Ростов" сыграет с "Зенитом". Матч состоится 15 августа.

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