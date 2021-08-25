Мамаев высказался о слухах, что он злоупотребляет алкоголем
Фото: инстаграм Павла Мамаева/Автор неизвестен
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев опроверг информацию о том, что он злоупотребляет алкоголем.
"У меня в жизни были разные ситуации. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы полностью отдаваться работе. Футбол — моя жизнь. Эти ситуации в моей жизни никак не сказываются на тренировочном процессе, на режиме. А то иногда пишут, что я где-то бухаю. Я не пью уже несколько лет. На сегодняшний день я доволен своей игрой. Я понимаю, что ситуация с разводом меня никак не шатает и не выбивает из колеи. Я хочу играть в футбол, жить в новой семье и заниматься любимым делом", — приводит слова Мамаева "Матч ТВ".
32-летний Мамаев выступает за "Ростов" с 2019 года. Всего он провел за клуб 24 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.
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