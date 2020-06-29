Мамаев высказался о своей игре за "Ростов"

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Мамаев высказался о своей игре за "Ростов"

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев поделился мыслями о своих дебютных матчах в составе донской команды.

Напомним, что "жёлто-синие" подписали скандального футболиста ещё в прошлом году, однако из-за различных причин он провёл только две игры.

"Две игры - два гола. Безусловно, это приятно. Важно то, что в этих двух играх команда одержала победу. Для меня немаловажный момент, что я приношу пользу команде. В принципе, для этого, я думаю, меня и взяли в клуб. Финты? Это не то, чтобы на публику. Просто так получается в некоторых ситуациях на поле. На уровне подсознания, наверное, так происходит", - сказал Мамаев.

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