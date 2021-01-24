Мамаев ярко высказался о Карпине

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев поделился мнением о главном тренере ростовского клуба Валерии Карпине.

"Я быстро ли сработался с Карпиным. Георгиевич — отличный тренер, со всеми находит общий язык. Карпин — как человек? Не вижу в нём минусов.

Впечатления о Ростове? Я уже жил на юге, но жизнь в Краснодаре и в Ростове отличается. А Ростов-на-Дону — это прям город!" - приводит слова Мамаева официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 32-летний Мамаев провел за "Ростов" девять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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