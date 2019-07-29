Мамаев заявил, что читает христианского богослова чаще, чем Достоевского

Форвард "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев, которые сейчас находятся в колонии, рассказали, что читают в свободное время. Об этом сообщает "МК".

"Взяли книги. Причем, не сговариваясь, Достоевского. Я, к примеру, "Братья Карамазовы" читаю. С собой еще привез книгу христианского богослова и поэта Ефрема Сирина. Вот его читаю чаще, чем Достоевского", - сказал Мамаев.

"А я взял "Записки из мертвого дома", - отметил Кокорин.

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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