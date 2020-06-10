Мамаев заявил, что его отношения с супругой Аланой изменились после его тюремного заключения

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Мамаев заявил, что его отношения с супругой Аланой изменились после его тюремного заключения

Хавбек "Ростова" Павел Мамаев рассказал об отношения с супругой Аланой после выхода из тюрьмы.

"Наши отношения с Аланой стали крепче после известных событий. Мы перешли на новый этап отношений, как будто стали чище. Сейчас я кайфую от футбола. Когда находился в тюрьме, ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку.

Ты играешь не потому, что контракт, зарплата или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть в настоящий момент", - цитирует Мамаева "Нефутбольные истории" на "Матч ТВ".

Напомним, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. Они провели в тюрьме почти год, после чего их освободили по УДО.

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