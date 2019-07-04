Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

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Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин были этапированы из СИЗО "Бутырка" в колонию общего режима.

"У Мамаева и Кокорина начинается новая глава в жизни. Их этапировали в колонию", - сообщает сайт телеканала "360" со ссылкой на УФСИН.

Также на этапу отправились брат Кокорина Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий.

Напомним, что 8 октября прошлого года полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

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