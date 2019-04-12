Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде

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Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде
В зале Пресненского суда изменилось место для содержания футболистов "Зенита" Александра Кокорина и "Краснодара" Павла Мамаева, которые обвиняются в избиении трех человек в Москве. Вместо клетки подсудимые теперь находятся в стеклянном боксе. При этом количество рядов для слушателей уменьшено с трех до двух.

Подсудимые остались недовольны переменами.

"Ваша честь. Нам не видно, не слышно", – сказал Мамаев.

Данные изменения произведены, скорее всего, с целью поменять обвиняемым перешептываться с родными и адвокатами.

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