Мамаеву отказали в свидании с детьми

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Мамаеву отказали в свидании с детьми

Хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву не удалось увидеться со своими детьми.

"Мы просили суд разрешить свидание Мамаева с женой и детьми. Алане разрешили увидеться с Павлом, а детям отказали. С ними он не виделся с октября", - заявил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

Также Бушманов надеется, что 13 июня суд выпустит Мамаева из СИЗО. Ранее футболист был приговорен к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.

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