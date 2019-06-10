Мамаеву отказали в свидании с детьми

Хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву не удалось увидеться со своими детьми.

"Мы просили суд разрешить свидание Мамаева с женой и детьми. Алане разрешили увидеться с Павлом, а детям отказали. С ними он не виделся с октября", - заявил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

Также Бушманов надеется, что 13 июня суд выпустит Мамаева из СИЗО. Ранее футболист был приговорен к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.

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