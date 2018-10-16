Мамаеву предъявлено обвинение в побоях
Полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву предъявлено обвинения в побоях в драке, которая произошла 8 октября в центре Москвы.
"Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду ст. 116 УК РФ («Побои»). Следствие ещё будет изучать второе видео. Будут ли предъявлены еще обвинения, пока не ясно", - сказал источник, близкий к следствию, в интервью ТАСС.
8 октября Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и их друзья избили нескольких человек в центре Москвы. В данный момент футболисты взяты под стражу и находятся в СИЗО "Бутырка".
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