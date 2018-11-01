Мамаеву разрешили ежедневно посещать спортзал в СИЗО

1 Теги павел мамаевалександр кокорин

Мамаеву разрешили ежедневно посещать спортзал в СИЗО

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью "СЭ" рассказал, как часто Мамаев посещает спортзал.

– Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказывали, что в тренажерный зал в тюрьме попасть сложно, кому-то приходится ждать по две недели. У Павла проблем нет с этим? – вопрос адвокату.

– Он написал соответствующее заявление, администрация его одобрила. Может быть, учитывался его профессиональный статус как футболиста. Для него же занятия спортом не какая-то блажь, а жизненная необходимость. Павлу позволили заниматься ежедневно, кроме выходных. То есть пять дней в неделю он имеет возможность как минимум по часу тренироваться. Спортзал – обычная переоборудованная камера. Помимо обычных тренажеров там есть велотренажер. Первоочередные упражнения, которые в хоть какой-то степени позволяют поддерживать физическую форму, выполнять можно. Другие участники дела тоже посещают зал, но с учетом изоляции друг от друга. Их не могут приводить в одно и то же время. 

Напомним, что Мамаев и Кокорин будут находиться в СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.

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