Маме Роналду поставили страшный диагноз

Долореш Авейру, маме нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, поставили страшный диагноз, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, у 64-летней женщины диагностировали рак молочной железы. Степень серьёзности онкологического заболевания пока неизвестна.

Стоит отметить, что мама звёздного португальца уже выигрывала борьбу с опухолью в 2007 году.

В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 30 матчей, забил 19 голов и сделал 9 ассистов.

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