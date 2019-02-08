Маме Роналду поставили страшный диагноз
Долореш Авейру, маме нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, поставили страшный диагноз, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, у 64-летней женщины диагностировали рак молочной железы. Степень серьёзности онкологического заболевания пока неизвестна.
Стоит отметить, что мама звёздного португальца уже выигрывала борьбу с опухолью в 2007 году.
В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 30 матчей, забил 19 голов и сделал 9 ассистов.
Не пропустите: Мама Роналду высказалась об обвинениях сына в изнасиловании. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Лацио
|23
|38
|5
|Милан
|22
|36
|6
|Аталанта
|22
|35
|7
|Рома
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|23
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9