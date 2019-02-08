Маме Роналду поставили страшный диагноз

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Маме Роналду поставили страшный диагноз

Долореш Авейру, маме нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, поставили страшный диагноз, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, у 64-летней женщины диагностировали рак молочной железы. Степень серьёзности онкологического заболевания пока неизвестна.

Стоит отметить, что мама звёздного португальца уже выигрывала борьбу с опухолью в 2007 году.

В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 30 матчей, забил 19 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: Мама Роналду высказалась об обвинениях сына в изнасиловании. | http://soccernews.ru

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Пьянь

Сочувствую и здоровья.

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