"Мамелоди Сандаунз" - "Барселона" - 1:3 (обзор)

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"Мамелоди Сандаунз" - "Барселона" - 1:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча за кубок в честь 100-летия Нельсона Манделы, в котором каталонская "Барселона" обыграла чемпиона ЮАР "Мамелоди Сандаунз".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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