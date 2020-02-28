Маминов намерен подать в суд на "Актобе"

Владимир Маминов хочет подать в суд на клуб "Актобе" в связи с неправомерным увольнением. Об этом сообщает "Чемпионат".



По данным источника, специалист все еще не получил бумаг об увольнении, а также компенсацию за досрочный разрыв контракта. Представители клуба не выходят на связь с тренером, поэтому он решил связаться с руководством через суд.



Напомним, Маминов возглавил "Актобе" в январе 2020 года.

А еще: Экс-игрок "Локомотива" Маминов возглавил казахстанский "Актобе"| http://soccernews.ru