Маминов намерен подать в суд на "Актобе"

Теги актобе

Маминов намерен подать в суд на "Актобе"

Владимир Маминов хочет подать в суд на клуб "Актобе" в связи с неправомерным увольнением. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, специалист все еще не получил бумаг об увольнении, а также компенсацию за досрочный разрыв контракта. Представители клуба не выходят на связь с тренером, поэтому он решил связаться с руководством через суд.

Напомним, Маминов возглавил "Актобе" в январе 2020 года.

А еще: Экс-игрок "Локомотива" Маминов возглавил казахстанский "Актобе"| http://soccernews.ru
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