Маммана: "Больше всего напрягает в российском футболе климат"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана рассказал о том, чем отличаются чемпионаты России и Аргентины.

"Не вижу глобальных отличий между российской и аргентинской лигами. Оба турнира непростые. Разве что в России больше команд, которые всем составом стоят сзади, по крайней мере против "Зенита". Больше всего напрягает в российском футболе климат. Очень холодно. Но ничего, постепенно адаптируюсь, привыкаю.

Лучшие российские защитники по моей версии? Ох… Я немногих знаю. Значит так, защитник ЦСКА", - сказал он.

Читайте: Маммана: "Не думаю, что "Локомотив" реально был лучше всех осенью" | http://soccernews.ru