Маммана: "Больше всего напрягает в российском футболе климат"

Теги зенит санкт-петербургэммануэль маммана

Маммана: "Больше всего напрягает в российском футболе климат"Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана рассказал о том, чем отличаются чемпионаты России и Аргентины.

"Не вижу глобальных отличий между российской и аргентинской лигами. Оба турнира непростые. Разве что в России больше команд, которые всем составом стоят сзади, по крайней мере против "Зенита". Больше всего напрягает в российском футболе климат. Очень холодно. Но ничего, постепенно адаптируюсь, привыкаю. 

Лучшие российские защитники по моей версии? Ох… Я немногих знаю. Значит так, защитник ЦСКА", - сказал он.

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