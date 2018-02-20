Маммана: "Дома "Зенит" всегда должен побеждать"

Защитник питерского "Зенита" Эмануэль Маммана высказался о предстоящем домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против шотландского "Селтика".

"Побеждать дома мы должны всегда. Максимально настроены на результат будем и сейчас. Надеюсь, болельщики нам в этом тоже помогут. "Селтик", уверен, почувствует, что атмосфера на нашем стадионе ничуть не хуже, чем на его", - цитирует 22-летнего бека rusfootball.info.

Напомним, Канчельскис оценил командную атмосферу в "Зените". | soccernews.ru