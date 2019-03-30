Маммана: "Дзюба – русский Ибрагимович"
Защитник питерского "Зенита" Эммануэль Маммана сравнил своих одноклубников со звёздами мирового футбола.
"Иванович - сербский Серхио Рамос. Ракицкий? Украинский Пике. Барриос? Колумбийский Бускетс. Нобоа? Эквадорский Модрич. Маркизио? Итальянский Пирло! Маммана? Ха-ха! Маммана – аргентинский пёс. Дриусси? Аргентинский Коутиньо. Дзюба? Русский Ибрагимович!" - сказал Маммана.
В текущем сезоне 23-летний аргентинец сыграл за "Зенит" 9 матчей, результативными действиями не отличался.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Арсенал Тула
|21
|30
|7
|Ростов
|20
|29
|8
|Рубин
|20
|28
|9
|Ахмат
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11