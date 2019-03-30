Маммана: "Дзюба – русский Ибрагимович"

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Маммана: "Дзюба – русский Ибрагимович"

Защитник питерского "Зенита" Эммануэль Маммана сравнил своих одноклубников со звёздами мирового футбола.

"Иванович - сербский Серхио Рамос. Ракицкий? Украинский Пике. Барриос? Колумбийский Бускетс. Нобоа? Эквадорский Модрич. Маркизио? Итальянский Пирло! Маммана? Ха-ха! Маммана – аргентинский пёс. Дриусси? Аргентинский Коутиньо. Дзюба? Русский Ибрагимович!" - сказал Маммана.

В текущем сезоне 23-летний аргентинец сыграл за "Зенит" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Маммана выделил главных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство. | http://soccernews.ru

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