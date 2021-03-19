Маммана хочет вернуться в "Зенит"
Фото сайт "Сочи"
Центральный защитник "Сочи" Эммануэль Маммана, права на которого принадлежат "Зениту", порассуждал о своём будущем.
"Мне бы хотелось вернуть свои позиции в "Зените". Команда доминирует в российском футболе, поэтому хочу вернуться и отработать свой контракт полностью. Разговора о продлении контракта с "Зенитом" ещё не было. Возможно, это произойдёт после окончания сезона. Нужно, чтобы тренер "Зенита" посмотрел на мою готовность, оценил её и принял решение вернуть меня или отказаться", - сказал аргентинец.
Аренда Мамманы в "Сочи" рассчитана до конца текущего сезона. Его действующее соглашение с "Зенитом" истекает в июне 2022 года.
25-летний футболист сыграл за "барсов" 16 матчей в нынешней кампании и сделал 1 ассист.
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