Маммана: "Хочу сказать спасибо "Зениту" за то, что клуб пригласил меня"

Аргентинский защитник Эмануэль Маммана прокомментировал свой переход в "Зенит".

"Хочу сказать спасибо "Зениту" за то, что клуб пригласил меня. Я очень рад быть здесь. Знаю, что это сильный клуб, что я здесь быстро адаптируюсь. Я очень доволен. Хорошо, что все произошло так быстро – так намного проще. На поля я постараюсь продемонстрировать все на что способен.

Очень приятно, что у меня здесь есть аргентинские товарищи. И Дриусси, и Паредес дали мне много советов. Я бы хотел познакомиться со всей командой. Знаю, что здесь есть очень сильные игроки", - приводит слова Мамманы официальный сайт "Зенита".

Напомним, что 21-летний Маммана перешел в "Зенит" из "Лиона" за 16 миллионов евро.

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