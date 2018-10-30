Маммана и Паредес вызваны в сборную Аргентины
Игроков "Зенита" Эмануэля Мамману и Леандро Паредеса вызвали в сборную Аргентины.
Футболисты помогут национальной команде в двух товарищеских матчах против Мексики.
Первая встреча состоится 16 ноября в Кордове, вторая — 20 ноября в Мендосе.
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