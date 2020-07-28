Маммана может продолжить карьеру в "Сочи"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана может быть отдан в аренду "Сочи", утверждает "Чемпионат".

Футболист выступает в петербургском клубе с 2017 года. Большую часть сезона-2019/20 игрок пропустил из-за травмы, полученной в октябре прошлого года. Недавно Маммана вернулся к тренировкам.

Отметим, что в "Сочи" в аренде выступает большое количество игроков "Зенита".

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