Маммана назвал фаворитов ЧМ-2018

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана высказался о возможном победителе ЧМ-2018.

"Признаюсь честно - сначала был удивлен видеть сборную России в 1/4 финала Чемпионата Мира, не ожидал, что ваша команда, пусть и с хорошими футболистами, пройдет так далеко. Этот турнир вообще довольно необычный, потому что много сильных сборных уже завершили борьбу за медали. К огромному моему сожалению Аргентина тоже вылетела, но от этого интерес к турниру не пропал.

Думаю, Кубок возьмет Бельгия или Россия: у бельгийцев фантастическая команда и отличные футболисты. Россия играет дома - я играю в "Зените" и желаю вашей сборной и ребятам пройти максимально далеко. Так что, раз уж Аргентине не стать чемпионом, надеюсь, это удастся сделать России" - приводят слова Мамманы российские СМИ.

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