Защитник питерского "Зенита" и сборной Аргентины Эммануэль Маммана назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Главным фаворитом турнира я бы назвал Бразилию, где собраны отличные футболисты. Как всегда в число претендентов на титул входит и Германия, которая всегда сильна. И еще я бы выделил Францию и Бельгию, хотя не все причисляют их к числу фаворитов", - цитирует 21-летнего бека официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, Тарханов назвал двух игроков супер-уровня в сборной России. | soccernews.ru