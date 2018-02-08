Маммана назвал лучшего форварда России

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Маммана назвал лучшего форварда РоссииЗащитник питерского "Зенита" Эммануэль Маммана назвал лучшего форварда российской Премьер-Лиги.

"Для меня лучший нападающий в России - Кокорин, и я рад, что мне приходится играть против него только на тренировках. Но есть еще два человека, справиться с которыми непросто: Смолов из "Краснодара" и "спартаковец" Луис Адриано. Это опытные и умелые форварды, всегда доставляющие много хлопот", - цитирует 21-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Чаушич назвал "Зенит" лучшей командой России. | soccernews.ru

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