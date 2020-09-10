Маммана назвал российский город, который вызывает у него страх

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Маммана назвал российский город, который вызывает у него страх

Центральный защитник "Сочи" Эмануэль Маммана признался, что боится приезжать в один из российских городов.

"Не знаю, шокировал ли он меня или нет... Не могу подобрать слова. Речь идёт о Грозном. Этот город вызывает немного страха. Каждый раз, когда мы туда едем, видно, что это очень сложный город, так что мне как-то не по себе", - сказал аргентинец.

Напомним, что Грозный - это столица Чеченской Республики. Там базируется "Ахмат".

Маммана выступает за "Сочи" на правах аренды, его трансфер принадлежит питерскому "Зениту".

Не пропустите: "Сочи" может подписать легионера из "Зенита". | http://soccernews.ru
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