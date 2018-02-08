Маммана назвал самого жесткого игрока в РФПЛ

Теги эммануэль мамманазенит санкт-петербургантон заболотный

Маммана назвал самого жесткого игрока в РФПЛЗащитник питерского "ЗенитаЭммануэль Маммана назвал самого жесткого игрока в российской Премьер-Лиге.

"Самый безумный в плане жесткости игры футболист в чемпионате? Заболотный. Когда мы играли против "Тосно", мне от него столько раз доставалось по ногам, не сосчитать! Он - очень сильный, рослый и быстрый. Классно, что теперь Антон выступает за нас - нам не хватало такого игрока", - цитирует 21-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Маммана назвал лучшего форварда России. | soccernews.ru

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