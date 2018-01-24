Маммана: "Не думаю, что "Локомотив" реально был лучше всех осенью"
Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана раскритиковал игру "Локомотива", который является лидером турнирной таблицы РФПЛ.
"Не думаю, что "Локомотив" реально был лучше всех осенью. Во многих победных матчах ему сопутствовала удача. Так или иначе нам не на конкурентов надо смотреть, а на самих себя. Наилучшим образом выполнять свою работу и постараться набрать максимум очков. Каждый раз, выходя на поле, нужно думать только о победе.
Если вы помните, мы полностью переиграли их в первом тайме в Петербурге. А во втором они реализовали чуть ли не все свои моменты. В футболе так бывает, когда один, играя плохо, побеждает, а другой, играя хорошо, проигрывает", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12