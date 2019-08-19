Маммана не хочет переходить в "Сассуоло"

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Маммана не хочет переходить в "Сассуоло"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана отказался переходить в "Сассуоло". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководство клуба не смогло убедить футболиста продолжить карьеру в Италии.

Ранее сообщалось, что "Сассуоло" готов арендовать 23-летнего футболиста с последующим правом выкупа.

В нынешнем сезоне защитник участвовал в 9 матчах в РПЛ. В составе сборной Аргентины Маммана провел три товарищеские игры.

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