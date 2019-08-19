Маммана не хочет переходить в "Сассуоло"
Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана отказался переходить в "Сассуоло". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Руководство клуба не смогло убедить футболиста продолжить карьеру в Италии.
Ранее сообщалось, что "Сассуоло" готов арендовать 23-летнего футболиста с последующим правом выкупа.
В нынешнем сезоне защитник участвовал в 9 матчах в РПЛ. В составе сборной Аргентины Маммана провел три товарищеские игры.
А еще: Чалов назвал цель ЦСКА в концовке сезона| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА внес 15-летнего голкипера Торопа в заявку на матч со "Спартаком"
-
Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Мексикой
-
Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 номинантов на премию Пушкаша
-
VAR снова "утопил" "Манчестер Сити", тинейджер похоронил ПСЖ, а Жоау Фелиш начал за здравие - подводим главные итоги игровой недели в Европе
-
СМИ: Санчес завтра пройдет медосмотр для "Интера"
Лента новостей
-
"Ливерпуль" задумался над подписанием еще одного вратаря
-
Роналду заплатил девушке, которая обвинила его в изнасиловании
-
Руководство "Барселоны" провело собрание касательно трансфера Неймара
-
"Ювентус" готовит предложение по защитнику "Барселоны"
-
Передаю привет арбитру: Зуев показал травму полученную в матче с "Уфой"
-
Балотелли: "Я хочу попасть на Евро-2020"
-
Маммана не хочет переходить в "Сассуоло"
-
Отец Федуна: "Будет тяжелая игра. Выиграет тот, кто сильнее"
-
Ибрагимович предстал в образе героя "Симпсонов"
-
ЦСКА внес 15-летнего голкипера Торопа в заявку на матч со "Спартаком"
-
"Милан" нацелился на игрока "Реала" Диаса
-
Чалов, Тиль и Ларссон - в старте на матч 6-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА
-
Лукаку убеждает Санчеса перейти в "Интер"
-
Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Мексикой
-
"Тоттенхэм" продлил контракт с 22-летним хавбеком
-
1
Глушаков: "Любите свою Родину, берегите её!"
-
Экс-игрок ЦСКА Бекао пожелал удачи команде
-
Ванда Нара: "Икарди не перейдет в "Монако"
-
"Фиорентина" провела переговоры с Рибери
-
Экс-игрок "Спартака" Павлюченко рассказал об ожиданиях от предстоящего дерби
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17