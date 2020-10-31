Маммана оценил перспективы "Зенита" в Лиге Чемпионов
Центральный защитник "Сочи" Эммануэль Маммана, права на которого принадлежат "Зениту", порассуждал о шансах питерской команды достойно выступить в Лиге Чемпионов после двух поражений на старте группового этапа.
"Все матчи Лиги Чемпионов довольно сложные, "Зенит" оказался в очень сильной группе. Остаётся только поддержать парней, понятно, что легко не будет. Но и у "Зенита" тоже опытные игроки, которые отдадут все силы, чтобы выйти в плей-офф", - сказал Маммана.
Напомним, что соперниками "Зенита" по группе ЛЧ являются "Брюгге", "Лацио" и дортмундская "Боруссия".
Бельгийцам и немцам "сине-бело-голубые" уже проиграли, матч с итальянцами состоится в ближайшую среду.
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