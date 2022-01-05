Маммана перейдет в "Ривер Плейт". Игрок сам выплатит компенсацию "Зениту"

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Маммана перейдет в "Ривер Плейт". Игрок сам выплатит компенсацию "Зениту"Фото: инстаграм Мамманы/Автор неизвестен

Аргентинский защитник "Зенита" Эмануэль Маммана, который в первой половине сезона играл за "Сочи" на правах аренды, уйдет из РПЛ, сообщает аргентинский журналист Валли Яковчевич.

По информации источника, футболист договорился с "Зенитом" о досрочном расторжении контракта и заплатил за то, чтобы на правах свободного агента перейти в "Ривер Плейт".

Отмечается, что Маммана в ближайшие часы пройдет медосмотр перед подписанием контракта с "Ривером".

Контракт аргентинца с "Зенитом" был рассчитан до конца нынешнего сезона.

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