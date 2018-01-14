Защитник питерского "Зенита" Эммануэль Маммана поделился ожиданиями от второй части сезона.

"Мы не очень хорошо закончили первый отрезок чемпионата. Сейчас все мысли о том, чтобы финишировать как можно лучше. Впереди много матчей, постараемся выиграть все", - цитирует 21-летнего аргентинца Советский спорт.

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