Защитник “Зенита" Эмануэль Маммана получил вызов в сборную Аргентины, сообщает официальный твиттер "альбиселесте".

В заявке национальной команды центрбек питерской команды заменит травмированного Габриэля Меркадо из "Севильи".

Напомним, что 11 ноября Аргентина сыграет с Россией, а 14 ноября - с Нигерией.

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