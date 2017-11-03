Маммана получил вызов в сборную Аргентины
Защитник “Зенита" Эмануэль Маммана получил вызов в сборную Аргентины, сообщает официальный твиттер "альбиселесте".
В заявке национальной команды центрбек питерской команды заменит травмированного Габриэля Меркадо из "Севильи".
Напомним, что 11 ноября Аргентина сыграет с Россией, а 14 ноября - с Нигерией.
Не пропустите: Сампаоли назвал состав сборной Аргентины на матчи против России и Нигерии. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|30
|54
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|Индепендьенте
|30
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|30
|53
|8
|Ланус
|30
|50
|9
|Ньюэллз Олд Бойз
|30
|49
|10
|Дефенса и Хустисия
|30
|49
|11
|Колон
|30
|49
|12
|Росарио Сентраль
|30
|44
|13
|Химнасия Ла-Плата
|30
|43
|14
|Годой Крус
|30
|43
|15
|Тальерес де Кордоба
|30
|42
|16
|Олимпо
|30
|38
|17
|Атлетико Рафаэла
|30
|37
|18
|Темперлей
|30
|37
|19
|Велес Сарсфилд
|30
|37
|20
|Патронато Парана
|30
|34
|21
|Атлетико Тукуман
|30
|33
|22
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|30
|33
|23
|Унион Санта-Фе
|30
|32
|24
|Тигре
|30
|31
|25
|Уракан
|30
|29
|26
|Сармьенто
|30
|28
|27
|Арсенал
|30
|27
|28
|Бельграно
|30
|26
|29
|Кильмес
|30
|25
|30
|Альдосиви
|30
|25