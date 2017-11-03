Маммана получил вызов в сборную Аргентины

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Маммана получил вызов в сборную Аргентины

Защитник “Зенита" Эмануэль Маммана получил вызов в сборную Аргентины, сообщает официальный твиттер "альбиселесте".

В заявке национальной команды центрбек питерской команды заменит травмированного Габриэля Меркадо из "Севильи".

Напомним, что 11 ноября Аргентина сыграет с Россией, а 14 ноября - с Нигерией.

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