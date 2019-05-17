Маммана пошутил о том, почему аргентинских игроков "Зенита" не включили в предварительный состав национальной команды

Игрок "Зенита" Эммануэль Маммана пошутил по поводу того, почему аргентинские футболисты сине-бело-голубых не попали в предварительный состав сборной Аргентины на Кубок Америки. Об этом информирует "Futbol Bajo Cero".

Среди этих игроков сам Маммана, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси.

"Причина в том, что до Аргентины не доходит сигнал из России, поэтому они не могут дозвониться. Я шучу.

Несмотря на то, что нас не вызвали, мы должны поддержать тех, кто будет выступать, мы должны наслаждаться игрой национальной команды", - сказал Маммана.

В нынешнем сезоне защитник участвовал в 9 матчах в РПЛ. В составе сборной Аргентины Маммана провел три товарищеские игры.

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