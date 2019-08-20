Маммана предпочел "Сассуоло" другой итальянский клуб

Теги эммануэль мамманазенит санкт-петербургсассуолофиорентина

Маммана предпочел "Сассуоло" другой итальянский клуб

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает Todomercadoweb, аргентинец ранее отказал "Сассуоло", так как интерес к нему проявляет "Фиорентина" и он предпочитает перейти именно в флорентийский клуб.

Отмечается, что "фиалки" следили за игроком еще когда он играл в "Ривер Плейте".

Напомним, что против уходы Мамманы из "Зенита" выступает наставник команды Сергей Семак.

Читайте также: Трансфер Мамманы в "Сассуоло" сорвался из-за Семака. | http://soccernews.ru
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